Amellett, hogy impozáns, nagyszabású programok helyszínének is kiváló Bükfürdő tavaly ősszel átadott városrész-központja, a bükfürdői Termál tér.

Pénteken a Poppies Énekegyüttes szórakoztatta a turistákat, a helyieket a bükfürdői Termál téren

Fotó: Unger Tamás

- Pazarlás lenne, ha csak egy-egy nyári hétvégére telne meg zenével, élettel a tér, ezért indította útjára a Bükfürdő Live rendezvénysorozatot a Bükfürdő Thermal & Spa – közölte Gajda Tibor, a gyógyfürdő vezérigazgatója. - Mintegy száz rendezvény került a naptárba. A cél az, hogy hozzájáruljanak a fürdővendégek komplex kikapcsolódásához: a gyógyvíz és a strandélmények, valamint a városban már elérhető mozizás után élő zene várja a Bükfürdőre látogatókat, és a helyieket is.

Májusban heti három estére szóltak a meghívók, június elejétől, a strandszezonnal már hetente legalább négy estére ajánl rendezvényt bükfürdői Termál tér.

Tematikus napok kínálnak kikapcsolódást, így ha szerda, akkor operett szól a téren, ha péntek, akkor a folkzenéé a színpad, szombatonként az „after spa” címke alatt popzene, jazz és discozene szól, míg a vasárnap a komolyzenéé – óriási sikerrel. A zenés előadások jó hírét jelzi, hogy a sorozat kezdete óta sorban jelentkeznek előadók, hogy részesei legyenek a rendezvénynek, amit természetesen food truck-kiszolgálás egészít ki. A sport is repertoárba került, hiszen a labdarúgó Európa-bajnokság magyar meccseit óriás LED-falon követhették a vendégek, valamint a fürdő- és szállóvendégekre tekintettel az osztrák és a cseh meccseket is kivetítették a téren.

A sport-vonal folytatódik, hiszen az Olimpia magyar vonatkozású eseményei mind láthatóak lesznek.

A rendezvénysorozat kiemelt eseménye lesz a nyár közepére időzített Bükfürdő Live Weekend. Az a három nap, amikor sztárfellépők váltják egymást a két színpadon, és amikor még több gasztronómiai szolgáltató mutatkozhat be a vendégek előtt. Ahogy a fürdő vendég-összetétele fiatalodik, úgy szolgál ki minden korosztályt a július 25-27-e között zajló program: a ValMar-koncert mellett a Korda85 produkció is része lesz a Bükfürdő Live Weekendnek, valamint fellép a Bikini, Demjén Ferenc, Betty Love és sokan mások. Újdonság a stand up. Belépőjegyet csak a Weekendre kell váltani, az összes többi program ingyenes.