Nem csak a picikék voltak nagy örömben, az anyukák is, akik a közös szórakozás, felszabadulás mellett tanulhattak is a dalokból, mondókákból. A babakoncert az egymásra figyelés ideje is volt. Komplex zenei élményt nyújtott a kisgyerekeknek (és a szülőknek), Csókás Zsolt és Szalai Péter zenészek közreműködése révén sok tipegő, loknishajú baba talán először találkozott az ütőhangszerekkel, a gitárral. De figyelmet kérő hanghatás volt például a tenyérsurrogás vagy az ujjak csettegtetése is.

Szalóki Ági ölbe vett rongybabával játszotta végig a dalokat, mondókákat, őt lehetett utánozni - így váltak az anyuka-gyermek párosok is a koncert aktív résztvevőjévé

Fotó: Unger Tamás

Az énekesnő egy rongybabával érkezett, ölbe vette, és azzal játszotta végig a dalokat. Az anyukák őt utánozva ringatták, mozgatták a saját gyermekeiket – kinek-kinek ismerősek lehettek az énekek, mondókák, ha mind nem is, néhányat egészen biztosan tudtak.

Szalóki Ági Weöres Sándorral varázsolta bele a hallgatóságot a zenei élménybe – „Tűzben fa parazsa volnék, vízben puha moha volnék, szélben jegenyefa volnék, földön apám fia volnék” –, és vitte népdalokon, csiklandozókonn, ringatón, lovagoltatón, döntögetőn keresztül a kicsiket és nagyokat, mígnem táncoltak, buliztak végül. Maradandó élmény volt a sok érintés, az egymás szemébe nézés, az egymásra hangolódás, az öröm-érzés. Haza is lehetett vinni, azzal az inspirációval, hogy otthon is elő lehet venni a Ciróka-marókát, az Én is pisze, te is piszét, a Róka-rege-rókát. Hiszen mielőtt a mobiltelefonra borult a világ, generációról generációra öröklődött, hogy mennek anya térdén a huszárok, a betyárok, hogy utazik Mári néni, hogyan gyúrjuk „a tésztát” a husikás combikákon, hogyan szórjuk kakaóval, cukorral, és esszük meg végül mind egy falásig a boldogan göcögő-kacagó gyermekecskét – játékból.