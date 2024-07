Kora délután Márkus Tibor zongoraművészt, a tábor művészeti vezetőjét és tábori tanítványát, Homoki Zsoltot látogattuk meg zongoraórájukon a szombathelyi zeneiskolában. Tibor kiemelte: a huszadik tábort rendezik meg idén, amire nagyon büszkék. - Szombathelyi születésűként, igaz, már negyven éve Budapesten élek, mindig nagyon szívesen jövök haza zenélni. Ahogyan nagyon örülök annak is, hogy dr. Tímár Péter húsz évvel ezelőtt elfogadta az ötletemet, hogy tábort indítsunk. Akkor már harmadik éve ment a jazz fesztivál, ahova az én Equinox nevű zenekaromat is meghívta fellépni, a koncertet követően pedig előadtam az ötletemet, hogy mi lenne, ha a fesztivált összekötnénk egy egyhetes improvizációs táborral. Ő is jónak találta az ötletet, arra kért, hogy állítsam össze a koncepciót és a tanári kart. A következő évben már be is indult a Lamantin Improvizációs Tábor – idézte fel. Hozzátette, a tábor koncepciója, hogy bárkit beengednek, legyen szó kezdő vagy éppen haladó zenészről, az elmúlt húsz évben mindenféle hallgató megfordult már náluk. Töretlen a népszerűsége, most is 90 hallgatóval dolgoznak együtt. Mint Tibor elmondta, most ez a maximális létszám, több hallgatót nem is tudnának felvenni.