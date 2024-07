Idén július 12–14. között tartják meg Magyarszombatfán a komoly hagyományoknak és népszerűségnek örvendő Nemzetközi Fazekas Fesztivált és Vásárt, melyen a minőségi árukínálat mellett a színvonalas programokból sem lesz hiány. – Ezúttal egy érdekes újdonsággal, egy hivatalos Guinness-rekordkísérlettel is készülünk. Szombaton 16 órakor az Őrségi Kerámia Látogatóközpontban a legtöbb egyszerre korongozó fazekasnak a világcsúcsát szeretnénk felállítani. Jelenleg úgy néz ki, hogy 40-50 vállalkozókedvű résztvevőnk lesz. Nem lesz egyszerű ennyi korongot beállítani és az áramellátás biztosítása is komoly logisztikát követel majd. Viszont az biztos, hogy érdemes lesz megtekinteni a produkciót – adott tájékoztatást Albert Attila polgármester, aki még a rendkívül látványosra tervezett szombat esti látványégetést emelte ki a kínálatból, melyen négy kemence működik majd. Az érdeklődők komoly méretű amforák és szobrok égetési folyamatába is betekintést nyerhetnek. A szokásos kulturális kínálat sem marad el, melyet éppen úgy a minőség jellemez majd, mint a vásárban kapható használati, illetve dísztárgyakat.