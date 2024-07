A kiállítást dr. Dejcsics Konrád pannonhalmi bencés szerzetes, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója nyitotta meg. Kiemelte, jó érzés visszatérni Vas vármegyébe, ugyanis ő is szombathelyi, illetve hangsúlyozta, mennyire nagyra tartja a Fortepan közösségformáló erejét és küldetését. Ezt követően Tamási Miklós, a Fortepan szerkesztője köszöntötte a megjelenteket, méltatta az első kiállításuk fotóinak készítőjét, Lissák Tivadart, akinek a képei egyedülálló betekintést nyújtanak a XX. század közepének hétköznapjaiba.

Kőszegen nyílt meg a Fortepan első galériája

A tárlat az amatőr fotós életművének legszebb 60 képét mutatja be. Lissák Tivadar fotóiban visszaköszön a korszak szívszorító kettőssége: láthatunk jeleneteket Lissák családi életéből, feleségét a strandon, családi karácsonyozást, tehát egy hétköznapi ember hagyományos életét. Ugyanakkor a történelmi háttér, a 40-es évek őrült atmoszférája is megjelenik a kamerája előtt: Dávid-csillagról, szélsőjobboldali plakátokról, katonákról is készített képeket.