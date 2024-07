"Nem tudtuk abbahagyni"

A művészeti osztályvezetőként a megye amatőr bábos életét is szervező Kati szakmai életében 1989 azért fontos dátum, mert ekkoriban tette meg első lépéseit a Szombathelyi Bábszínház, amely 1995-ben H. Nagy Katalin vezetésével vált professzionális bábszínházzá – „nem tudtuk abbahagyni” –; ma pedig az ország egyik legjobb, nemzetközi kontextusban is értelmezhető bábos műhelyeként tarthatjuk számon.

Másképp, mint az Ungaresca, de a Mesebolt Bábszínház is a legjobb példa arra, hogyan lehetséges szépen működtetni a folytonosság, megőrzés, megújulás hármasságát. H. Nagy Katalin például az igazgatói staféta átadása óta pöttömszínházat csinál a bábszínházban (és a bölcsődékben): közös játékkal befejeződő előadásokat 0–4 éveseknek. A beszélgetés után ebből a pöttömszínházi repertoárból láthatott egy előadást az ezúttal felnőtt közönség: A kíváncsi kiscsikót játssza Kolozsi Angéla, Kovács Bálint, Varga Bori, a tervezője Császár Erika – aki már a szombathelyi bábszínház „őstársulatának” is tagja volt.

Részlet a kiállítás bábos feléből - H. Nagy Katalin életútja

Fotó: Unger Tamás

Az egyik fele Katié, a másik Gedié

A bábelőadás után tárlatnyitó következett a sportház galériáján: az egyik fele Gedié, a másik Katié. De ez a páros ünnep azt is bizonyította, hogy a párhuzamosok nemcsak találkoznak, hanem össze is ölelkezhetnek.

A tárlatnyitó köszöntésekkel, gratulációkkal, ajándékozással hullámzott át az estébe hajló délután zárófejezetéhez: az Ungaresca Táncegyüttes – amelynek művészeti asszisztense ma már Csollányné Horváth Krisztina, igazgatója Horváth Győző – Hagyaték című előadásához, amelyben összetalálkoznak a végtelenbe mutató generációk is.