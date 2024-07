A hegyhátszentjakabi, román stílusban épült templom kapuja az Árpád-korból maradt ránk

Fotó: Orbán Róbert

Az elnevezésből adódik, hogy itt egy Szűz Mária tiszteletére szentelt kerek templomról, rotundáról van szó. Írott forrásokban 1354-től kezdődően szerepel, de valószínűleg jóval korábban épült. A rotundaépítések időszaka Magyarországon egy jól körülhatárolható korhoz, a 11–13. századhoz köthető. 1477-ben egy oklevél a „Rotonde Marie” (Mária-rotunda) plébánosának nevét – Benedek – említi. Erről az juthat az eszünkbe, hogy a „Boldogasszony tája” területén egy dűlőt még ma is „Pap teleknek” neveznek. Kerekboldogasszony az 1500- as évek végén néptelenedett el, ugyanerre az időszakra tehető a templom pusztulása is. A közel fél évezreddel ezelőtti időket is össze lehet kötni a mai korral. Egy 1554-ben kelt dokumentumban a Kerekboldogasszonyon lakó Keszte família nevét olvashatjuk. Talán ők lehettek a település utolsó lakói.

A folyamatosságot jelzi, hogy Hegyhátszentjakabon és a környéken ma is több Keszte család él. Lehet, hogy meglepő, de harmadikként is egy pusztatemplomot kell szóba hoznunk. A 16. század végén Hegyhátszentjakabot is a végromlás veszélye fenyegette. A falu végül túlélte a vészterhes időket, megmaradt lakói valamikor az 1600-as évek első felében az evangélikus hitet választották. Övék lett az akkor már romos Szent Jakabtemplom is. 1732-ben erőszakkal elvették a protestánsoktól a hegyháti, őrségi és tótsági templomaikat. Egy, a következő évben kelt emlékirat szerint – a szerzője ismeretlen – az alispán itt is megjelent, és felszólította a helybelieket a kulcsok átadására. Nem tudtak neki eleget tenni, mert a pusztatemplomnak már kulcsa sem volt. Az Árpád-korból származó templomot 1738-ban az Esterházy család újíttatta fel. A faluba közben új családok is érkeztek, akik jórészt német anyanyelvűek voltak. A betelepülés a következő században is folytatódott, amikor már a Sigrayak voltak a birtokosok. A felekezeti arányok ennek következtében megváltoztak.