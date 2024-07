A legendás 60-as évek óta Ian Siegal a brit blues megkerülhetetlen alakja és azon kevesek közé tartozik, akiket Amerikában, a blues otthonában is elismernek. Felkerült a brit Blues Hall of Fame-re, a British Blues Award tízszeres nyertese és a European Blues Award négyszeres győztese lett, sőt, még az amerikai Blues Music Award is három alkalommal jelölte. Legnagyobb zenei élményének mégis azt a 2005-ös koncertet tartja, melyen a 92 éves Pinetop Perkinsszel és Muddy Waters zenekarának néhány régi tagjával játszott.