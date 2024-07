Az idén Lehőcz Zsuzsa és Takács Dániel vállalta a légikisasszony és a pilóta szerepét: van gyakorlatuk benne. A debreceni színház két színésze évekig bábszínészként volt jelen a szombathelyi Meseboltban, jelentős előadások létrehozásában vettek részt. Sőt: közös vándorútra kelve vitték-viszik magukkal a Dobronka cirkusz, világszám! című bűbájos előadást, de a Vitéz László – Az elásott kincs című produkciót is, ez utóbbit ráadásul elhozták az idén a kőszegi gyerekudvarba. Takács Dániel a klasszikus, sokszereplős, (majdnem) egyszemélyes, paravános vásári játékot Kemény Henrik szellemében, Kovács Géza (időközben megkapta a Kemény Henrik-díjat is) vezetésével vitte színre; Lehőcz Zsuzsa zenészként működik közre az előadásban. Óriási döntés, ha valaki a kezére vesz egy pirossipkás bábot (Takács Dánielét Boráros Szilárd tervezte); jó esetben egy egész életre szól. Az elásott kincs azért különleges, mert Kovács Géza – aki szertője-dramaturgja is a produkciónak – a Kemény Henrikhez fűződő viszonyt is belefogalmazta a történetbe, a hagyományőrzés és megújulás hintajátékában. Vitéz László palacsintasütője működik, néha szükségünk is van rá. Ahogyan arra is, hogy elhessentsük a felhőket, ha túlságosan elkezdenének gyülekezni a fejünk felett.

Felhővadászat Kőszegen

Fotó: Unger Tamás



A pilóta és a légikisasszony fáradhatatlanul fogadta a bátor és ügyes ifjú felhővadászokat a kőszegi gyerekudvarban. A menetrend szerint a bátor felhővadász helyet foglal a repülőgépben, a légikisasszony jelez, a pilóta pedig elindítja a felhőket, amelyek a repülőgép orra előtt kihúzott kötélen (mint valami felvonón) suhannak el – a felhővadász orra előtt. Ha a kis felhővadász elég ügyes, nem hagyja, hogy a felhők célba érjenek. A felnőtteknek nem volt más dolguk, mint az, hogy drukkoljanak.