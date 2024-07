A Művészet mindenkinek! programsorozatot az Innovációs és Kulturális Minisztérium álmodta meg, célja a a magyar és nemzetközi művészettörténet legfontosabb korszakait és alkotóit bemutatni. Szabadegyetem jelleggel megszervezett előadások közérthető módon, látványos képanyaggal mutatták be a művészet kiemelkedő festőit, életművük ismert és kevésbé ismert darabjait. A rendezvény nyitott és ingyenes volt, bárki részt vehetett rajta.

Művészet mindenkinek előadás Kemeneskápolnán

Forrás: Kemeneskápolna önkormányzata

A Szépművészeti Múzeum munkatársai érkeztek a vasi faluba

Az előadássorozat április 5-én kezdődött, amikor Sepsey Zsófia művészettörténész Munkácsy Mihály festészetét mutatta be. További kilenc előadást hallhattak az érdeklődők, többek között megismerkedhettek a történelmi festészettel, múzeumtörténettel, bibliai ábrázolásokkal, és csodás tájképekkel is. Külön figyelmet kaptak híres magyar festőink, mint például Szinyei Merse Pál és Rippl-Rónai József, valamint a magyar és francia impresszionizmus művészete - Monet, Renoir és Pissarro munkái. A Szépművészeti Múzeum történetével is megismerkedhettek a résztvevők, köszönhetően Mácsay Krisztina művészettörténész részletes "tárlatvezetésének".

Csekéné Hóbor Kornélia, Kemeneskápolna polgármestere elmondta: "Köszönet mindezért a pályázat finanszírozóinak, az Innovációs és Kulturális Minisztériumnak, valamint a Nemzeti Művelődési Intézetnek. Hálásak vagyunk a közönségünknek is! Úgy gondolom, hogy ezzel körvonalazódik egy helyi élő kultúrmag, amely mintát szolgáltathat valamennyi itt élő család számára - fogalmazott a polgármester.