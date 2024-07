– Leginkább főszerepekhez szokott.

– Ha erős és jó a karakter, ha eltalál engem, ha van hozzá közöm, akkor majdnem mindegy, hol a nevem a szereposztásban.

– De Mimi mégiscsak egy kis „epizodista” – többek között – Mary Poppins és a Mamma Mia! Donnája mellett, akiket évek óta játszik a Madách Színházban.

– A legkisebb szereppel is lehet nagy történetet mesélni a színpadon. Mimi ilyen. Helyes, vicces, olykor szívszorítóan magányos. Imádom. Tipikus „tejfölszerep”: nincs sok jelenete, mégis meghatározó a jelenléte, ütős és magával ragadó, egyszerűen emlékezetes figura, „lefölözi” a helyzetkomikumokat. A Játékszín negyven évvel ezelőtti legendás előadásában Várhegyi Teréz alakította Mimit. Csetlő-botló dizőzt játszott, aki mindenáron be akar kerülni a Moulin Rougeba, ehhez keres jómódú pártfogókat, csakhogy nem tud táncolni, hangja sincsen. Hasonló lesz az én karakterem is azzal a különbséggel, hogy az énekléssel nem lesz gondom. Másként leszek szerencsétlen. Mimi történetébe kicsit beemelem a mi szakmánkat is.

– Amennyiben?

– Sokan tapasztaljuk: ha nincsenek a színész körül olyan rendezők, akik segítik a pályáját, szeretik őt, gondolnak rá, gondolkodnak benne, akkor lehet az ember bármilyen tehetséges és jó is, nehezen jut előre. Iglódi Istvánt tekintem a mesteremnek, ő hívott annak idején a Nemzeti Színházba. Egyszer azt mondta: „Évikém, vegye tudomásul, a mi pályánkhoz húsz százalék tehetség és nyolcvan százalék szerencse kell.” Akkoriban még nem értettem, miről beszél, azóta már tudom. Úgyhogy Miminek, az ő sorsának, történetének mindig van aktualitása. De az egész Hyppolit – időtálló. Az egyik legklas - szikusabb magyar vígjáték, amelyben a kisebb szerepek is remeklésre adnak lehetőséget. Egyébként sokáig azt gondoltam, csakis az lehet jutalomjáték, amelyben „faltól falig” játszik a színész, felmegy a színpadra, kicsit „belehal”, a végén pedig, a tapsrendnél ő áll középen. Idővel rájöttem, hogy egy kis szerep is lehet jutalomjáték, amelybe csak bele kell helyezkedni.

Auksz Éva - már Mimi-jelmezben

Fotó: VN/Kőszegi Várszínház

– Valójában a Hyppolitnak minden egyes szerepe jutalomjáték.