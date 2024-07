Az 1909-es születésű, harmadik generációs mérnökember Lissák Tivadar először a Siemens, majd az Elektromos Művek technikusaként dolgozott Budapesten. Emellett pedig autodidakta amatőr fotós volt, mindig a nyakában lógott a kamera. Munkája miatt sokat utazott, és a vállalati autókkal bonyolított munkautakra nem egyszer el tudta vinni feleségét, Lengyel Máriát is, aki gyakran feltűnik fényképein.

Az 1940-es évek közepétől Lissák fotóinak másik gyakori szereplője lett nevelt lánya, Bárdos Cecília. A család rendhagyó módon épült fel. Cecília három testvérével együtt a budapesti Kék Golyó utcába született, édesanyja Lengyel Erzsébet, édesapja Bárdos György zeneszerző és karnagy volt. Nagynénjének, Lengyel Máriának és férjének, Lissák Tivadarnak nem született gyereke, de közös megegyezéssel hatéves korától Cecíliát ők nevelték a közeli, Retek utcai lakásukban. A kislány, akinek Lissákék voltak a keresztszülei is, velük élt, de sok időt töltött a szüleivel, testvéreivel is – valójában két otthona volt.

Lissák az 1938-as eucharisztikus világkongresszustól kezdve rendszeresen készített politikai témájú képeket is. Fontos volt számára például a budapesti falragaszok megörökítése, a háborús agitáló és antiszemita plakátokat is nagy mennyiségben dokumentálta. (Ezeket a képeket az 1950-es években otthon tárolni sem lehetett kockázatmentes.) Kevesen érezték szükségét az ekkoriban már nagy számú fotóamatőrök közül, hogy megörökítsék a holokausztot bármilyen formában. Lissák több csillagos ház bejáratáról készített fényképet, amik ezért ritkaságnak számítanak. A korabeli magyar haditechnikáról is sok mindent megmutatnak fotói, ugyanis amikor tartalékos tisztként részt vett a Délvidék visszacsatolásában, szokatlan módon lehetőséget kapott a Királyi Honvédség laktanyáinak és járműtelepeinek a fotózására is. Lissák a Budapesti Kórust is éveken keresztül fotózta, mivel sógorának testvére, Bárdos Lajos volt az énekkar karnagya és valószínűleg Lissák felesége is énekelt a kórusban.