Nekünk, mérnököknek a Magyar Mérnök - és Építész Egylet megalapítása jelenti pályája csúcsát, melynek első elnöke is volt. A mai mérnök és építész kamarák elődjének létrehozásával sokat tett a mérnöki munka, a mérnöki hivatás társadalmi elismeréséért, de életművében számos más kiemelkedő tevékenységet is találunk. Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharcban hadmérnöki erődítési tudását hasznosította hazája javára. Széchenyi Istvánnal karöltve letette a magyar vasútfejlesztés alapjait, elkezdte a megvalósítást is. A mezőgazdaság fejlődését segítette a talajok művelhetőségét jelentősen javító meliorációs vízgazdálkodási rendszer kidolgozásával. Korának közéletében is kiemelkedő szerepet vállalt. Akadémikus, államtitkár, főrendiházi tag volt, Deák Ferenc bizalmasaként fontos szerepe volt az 1867-es kiegyezés létrejöttében. Egyetemi oktatóként a következő mérnök generációk fejlődését is szolgálta.

Születésének évfordulójáról nekünk, kései utódainak kötelességünk méltó módon megemlékezni. Ennek jegyében a Vas Vármegyei Mérnöki Kamara kezdeményezi, hogy tiszteletünk jeléül, mi mérnökök szülővárosában állítsuk föl Hollán Ernő Első köztéri szobrát, amely Veres Gábor Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész munkája. Az alkotás pihenőpaddal, rendezett zöldkörnyezetben a szombathelyi 11-es Huszár úti laktanya előtti téren kap helyet. Az ünnepélyes szoboravatás ezév őszén lesz, amelyre minden adományozó személyes meghívást kap.

A Vas Vármegyei Mérnöki Kamara szervezésében történő közadakozásban résztvevő magánszemélyek, cégek, szervezetek neve QR-kóddal lesz olvasható a padra rögzített információs táblán, hogy az utókor számára is emlék legyen a jótékony cselekedet. (Természetesen a névtelenséget választók kérését tiszteletben tartjuk.) – olvasható a Vas Vármegyei Mérnöki Kamara közadakozási felhívásában.

