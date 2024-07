Nevére még többen jöttek, mint a Lamantin Jazz Fesztivál más napjain szoktak, hosszú sor kígyózott a Weöres Sándor Színház előtt a bejutásért. Ian Siegal blues-énekes, gitáros legalább ötödször járt most Szombathelyen a Lamantin Jazz Fesztivál huszonnégy éve alatt. Koncertjei emlékezetes zenei élményt nyújtanak, ilyen volt a Braindogs együttessel való fellépése is, amely formáció a rajongott Tom Waits születésnapja tiszteletére állt össze anno. Idén az Ian Siegal Electric Band állt színpadra a Lamantin Jazz Fesztiválon. Miközben Ian Siegal kalauzolásával zakatoltunk a blues vonatán, megmutatkoztak a jazz gyökerei is – ez az a közös zenei nyelv, amin a nemzetközi fesztivál résztvevői jól megértik egymást, és a koncertek után örömmel dzsemmeltek minden este.