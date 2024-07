"A Hyppolit, a lakáj Makáts Csabája, vagyis a zseniális Schneider Zoltán - kinek színháztörténeti táncáról az egész ország beszél már, a közösségi médiában tarol az erről készült kisfilm - Kőszegen maradt az előadás-sorozatot követően" - adta hírül a Kőszegi Várszínház. A bejegyzés így folytatódik: "Egyszer csak belebotlottunk a kőszegi Líra Könyvesboltban. Meglepődött. Felkapta a fejét. Mosolygott. Grecsó Krisztián Magamról többet című kötetének verseit olvasta. Meg is vásárolta a könyvet. Szereti Grecsó műveit. És hát ugye jön Kőszegre az író, július 29-én (hétfő) lép fel az Egy életem című stand-up estjével, amely után dedikál is majd Grecsó Krisztián. A Líra pedig a helyszínen is árusítja az új és a korábbi könyveit."