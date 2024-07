Újabb művekkel bővült az idén a Szántó István szakmai vezetésével működő Murális Műhely negyedik éve tartó sorozata. A Murális Műhely vállalása szerint az Ulysses 18 fejezete elevenedik meg magyar és ír művészek közreműködésével. Most Koleszár Stella és Mark Joyce művei készültek el június 16-ára, ezzel már nyolc óriási falfestményt kereshetünk föl – beteljesítve az Ulysses „bolyongásfunkcióját” is. Az egyik murális munka az Ulysses hetedik – Aiolosz – fejezetének inspirációjával készült, a helyszín: egy szerkesztőség.

A másik művet a kilencedik – Szkülla és Kharübdisz – fejezet ihlette: a helyszín a könyvtár. Mindkét helyszín főszereplője a betű – az egyik a pillanatra, a másik az „örökkévalóságra” esküszik; ezernyi asszociációs láncot indítva el. A könyvtári képre (a mozaik Savariára is emlékeztet) idézet is került: „Tartsd magad a most és itthez, melyen át minden eljövendő a múltba merül.” Talán ez a gondolat fűzi össze a szerkesztőség világát a könyvtáréval. Képek kinn – és benn. Hagyott mást is az idei Bloomsday.

A Leopold Bloom Képzőművészeti Díjat az ír műgyűjtő házaspár, Mary McLoughlin és John Ward alapította 2011-ben azzal a céllal, hogy a magyar művészek nemzetközi szerepléseit támogassa. A díjat és a döntősök kiállításait szervező Leopold Bloom Művészeti Alapítvány a kétévenkénti támogatás mellett műgyűjteményt hozott létre, hogy elsősorban fiatal, feltörekvő magyar művészek munkáiból vásárolva folyamatos támogatási formát tudjon biztosítani. A gyűjtemény első kiállításán – amely a Bloomsday alkalmából nyílt meg a Szombathelyi Képtárban – a korábbi Bloom-díjasok és -döntősök adományai és az első néhány megvásárolt műtárgy látható, áttekintést nyújtva a hazai kortárs képzőművészetről. A gyűjteménynek a képtár ad otthont, folyamatosan bővülő állandó kiállítás formájában.

Elsőként Asztalos Zsolt, Balogh Kristóf József, Batykó Róbert, Dezső Tamás, Eperjesi Ágnes, Fusz Mátyás, Kis Róka Csaba, Koós Gábor, Nemes Csaba, Papp Sándor Dávid, Szabó Eszter, Tóth Boldizsár művei láthatók a tárlaton. Kurátorok: Kollár Dalma Eszter, Salamon Júlia. A kiállítás szeptember 29-éig tart nyitva; aztán bővítve újrarendezik. Mindig most és itt.