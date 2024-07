Július 11. és 21. között idén is megrendezik – a nyári évad félidejében – a Köz-Játék Fesztivált, amely több helyszínen zajlik: a nagyszínpadi előadások mellett lesznek gyerek- és zenei programok, kamaraszínházi darabok, kiállítások, szakmai konferenciák.

Emléket állítanak Benedek Miklósnak

A kőszegi fesztivált a Hyppolit, a lakáj bemutatójával nyitják, amelyet koprodukcióban hoznak létre a dunaújvárosi Bartók Színházzal Őze Áron rendezésében. Az előadásban emléket állítanak Benedek Miklósnak, aki egykor csaknem 300 alkalommal játszotta Hyppolit szerepét a Játékszín 40 évvel ezelőtti, legendás produkciójában. A Köz-Játék Fesztivál keretében lesz még egy rendkívül különleges ősbemutató is a szombathelyi Mesebolt Bábszínházzal közösen: Baka István költő, író felnőtteknek szóló rémhistóriáját Én, a vámpír címmel Fábián Péter rendezi. – A Kőszegi Várszínház az együttműködés híve. Most is kerestünk kőszínházi koprodukciós partnereket, hiszen akkor a költségek is megoszlanak, ráadásul így nem egynyári előadásokat hozunk létre, hanem olyanokat, amelyeket ősztől tovább vihet repertoárján az adott társszínházunk. Nem pazarolunk. A Hyppolit, a lakáj a dunaújvárosi színházzal közös, Örkény István remeke, a Kulcskeresők a Gózon Gyula Kamaraszínházzal, az Én, a vámpír rémhistória pedig a szombathelyi Mesebolt Bábszínházzal – mondja Pócza Zoltán, a Kőszegi Várszínház igazgatója, aki 28. éve vezeti az intézményt. Fontosnak tartja megemlíteni azt is: köszöni az óriási munkát a kollégáinak, köztük Gelencsér Ildikónak és Bakos Zoltánnak, valamit Trifusz Péter képzőművésznek, a Kőszegi Várszínház arculat- és plakáttervezőjének.

„Rájöttünk, hogy van egy Hyppolitunk”

A Hyppolit, a lakáj zenés vígjátékot július 11-én mutatják be Kőszegen. Összesen négy alkalommal játsszák. – Két éve rájöttünk arra, hogy van egy Hyppolitunk, aki már évek óta fellép nálunk nyaranta: Kálid Artúr. Így jött az ötlet. Aztán újságoltuk Molnár Piroskának, hogy készülünk a Hyppolitra. Piroska rögtön azt mondta: „Ki ne hagyjatok belőle! Szeretnék visszatérni a kedvenc városom színpadára.” Hosszú évekig nem volt kőszegi nyári színház Molnár Piroska nélkül. Végre újra velünk lesz – teszi hozzá Pócza Zoltán. A dunaújvárosi Bartók Színházzal közös Hyppolit-produkció rendezője Őze Áron. Ez már sorban a harmadik nyár, hogy Kőszegen rendez: – Régóta szerettem volna ezt az igazi hungarikumszerű magyar vígjátékot megrendezni. Álomszereposztást sikerült összehoznunk, ami kezdetben még valóban álom volt, most már valóság. Minden szerepet nagyszerű színészek játszanak. Molnár Piroska megkoronázza az előadást. A Játékszínben a 40 évvel ezelőtti legendás előadásban ő volt Schneiderné. Itt átvariáltuk számára a Makáts főtanácsos szerepét, úgyhogy Makáts Aladárné főtanácsos asszonyként jelenik meg, és még kisebb átalakítások estek a szövegen. Finoman megidézzük a korábbi Hyppolit-produkciókat, a filmet és a színházit. Benedek Miklós hangját is halljuk majd, aki annak idején több százszor alakította a címszerepet a Játékszínben. Emléket állítunk neki az előadásban.