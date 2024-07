Szombathely, Agora Savaria Filmszínház: Agymanók 2 14.00, 16.30 – Gru 4 16.00, 18.00 – Garfield 14.30 – Vigyél a holdra 20.00 – Mindenütt férfi 18.15 – Tökéletes napok 20.05 Cinema City (Savaria Plaza): Vigyél a holdra 11.30, 16.45, 19.45, ma 22.20-kor is – Twisters – Végzetes vihar 14.15, 17.15, 20.20, ma 22.30-kor is (Az ember azt hiszi, legyőzte a természetet. Hatalmas, veszélyes tévedés. A tornádó megszelídíthetetlen, kiismerhetetlen, szörnyű erővel csap le, és nem ismer irgalmat.) – Gru 4 10.00, 14.00, 18.15, 19.30 – Gru 4 3D 12.00, 16.10 – Hang nélkül: Első nap 15.45, ma 21.30-kor is – Agymanók 2 2D 10.45, 13.00, 15.10, 17.50 – Agymanók 2 3D 13.40 – Bad Boys – Mindent vagy többet 20.00 – Garfield 11.15 – Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk 10.00 Körmend, Sinkovits Imre Filmszínház: Gru 4 15.00, ma 17.00-kor is – Bad Boys – Mindent vagy többet, ma 19.00 – Agymanók 2, vasárnap 17.00 – Mindenütt férfi, vasárnap 19.15 Sárvár, Kabos László Filmszínház: Gru 4 3D 15.00 – Mindenütt férfi, ma 17.10 – Hang nélkül: Első nap, ma 19.20, vasárnap 17.00 – Motorosok, vasárnap 19.10 Szentgotthárd, Csákányi László Filmszínház: Gru 4 3D, ma 17.00, vasárnap 16.00 – Mindenütt férfi, ma 19.00 – Hang nélkül: Első nap, vasárnap 18.00 Celldömölk, KMKK Art mozi: Hang nélkül: Első nap, ma 17.00 – Amikor a gonosz leselkedik, ma 19.00 Bükfürdő, Funcity: Szuperék, ma 10.00, vasárnap 12.00 – Bogyó és Babóca 6. – Csenget - tyűk, ma 12.00 – Motorosok, ma 14.00 – Ördögűzés, ma 17.00, vasárnap 19.00 – Bad Boys – Mindent vagy többet, ma 19.00, vasárnap 14.00 – Gru 4, vasárnap 10.00 – Hang nélkül: Első nap, vasárnap 17.00