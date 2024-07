Hiába érkezett meg pénteken kora este a Rába-partjára is az előzetesen beharangozott zivatar előszele, a közönség így is sűrű sorokban vándorolt ki az Ökocentrumba, ahol először a Magidom elnevezésű fővárosi zenekar fogadta az érdeklődőket. A pesti srácok pedig alaposan kitettek magukért, ugyanis kulturált hangzásvilágukkal, szórakoztató, nyárias dalszövegeikkel méltán vívták ki azt a „tapscunamit”, amivel a hálás publikum búcsúztatta őket. Fél kilenc körül aztán színpadra léptek a főszereplők, vagyis a Bagossy Brothers Company tagjai, akik nagyon szépen építkezve állították össze nívós műsorukat. Felvezetésként a kevésbé ismert dalokkal szórakoztatták a nagyérdeműt, aztán szépen lassan jöttek a „slágerek”. Az „Olyan Ő” című opusznál pedig már a srácoknak nem is kellett volna énekelniük, mert a közönség kívülről fúlta az egész nótát. Hasonló volt a helyzet a „Visszajövekkel” és az „Add vissza a játékommal”.