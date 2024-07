Dzsoni és Árnika utazik 2 órája

No, lám! Lukács Gábor - a 2023/24-es évad végén is szavazott a Mesebolt

A szombathelyi Mese-bolt Bábszínház társulata ezúttal is titkos szavazással döntötte el, hogy kinek a teljesítményét jutalmazza a No, lám!-díjjal a 2023/24-es évad végén. Az évadzáró társulati ülésen kiderült: a No, lám!-díjra most Lukács Gábort tartotta érdemesnek a Mesebolt.

Szegény Dzsoni és Árnika a Meseboltban. Játssza Lukács Gábor, tervezte Trifusz Péter, rendezte o Géza Fotó: VN/Mesebolt Bábszínház

Lukács Gábor 2020 telén Bruckner Szigfrid szerepében köszönt be a Mesebolt Bábszínházba – és Szombathelyre. A Négyszögletű Kerek Erdő lakói közül ő játszotta a kiérdemesült cirkuszi oroszlánt a Gyere haza, Mikkamakka! című Lázár Ervin-előadásban. Ott megjegyeztük, azóta pedig egyik ámulatból a másikba esünk.

Lukács Gábor az a típusú színész, akire támaszkodni lehet, aki alkalomadtán elvisz a hátán egy egész előadást. Nyugalmat, biztonságot árasztó orgánuma, személyisége tartotta meg (tartotta össze) például a Szólít a szörny című, fiataloknak és felnőtteknek címzett (korábbi) meseboltos bemutatót. Hasonlóképpen a Kőszegi Várszínházzal közösen és frissen színre vitt Én, a vámpír előadásnak is ő a „tartószerkezete”: több alakban (mégis önazonosan) megjelenő narrátora-mesélője. És akkor az egyszemélyes bravúrjátékról, a szintén nemrég bemutatott újabb Lázár Ervin-meséről, a Szegény Dzsoni és Árnikáról még nem beszéltünk. Lukács Gábor itt okostelefonon bejelentkező kislányának-kislányával (a hang Varga Borié) szövi tovább és tovább a mesét, miközben – legyőzve a távolságot – a keze ügyébe kerülő összes hétköznapi tárgy (a csészétől a harapófogón át az esernyőig) bábbá változik. A 2023/24-es évad végén Lukács Gábornak szavazta meg a Mesebolt Bábszínház társulata a No, lám!-díjat

Fotó: VN/Mesebolt Bábszínház

Az évadnak vége, a No, lám!-díjat átadták – de a Szegény Dzsoni és Árnika még utazik: hamarosan a szegedi Thealter fesztivál közönsége is megnézheti.

