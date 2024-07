Szalóki Ági énekesnő a Gencsapátiban tartott babakoncertje után adott interjút a művelődési ház és könyvtárban

Fotó: Unger Tamás

- Régen is voltak egymást támogató női közösségek, hagyományosan megvolt, hogy hol, mikor találkoznak a lányok-asszonyok, hogy tudjanak beszélgetni az életükről, tudjanak együtt lenni, énekelni… A fonó, a kukoricamorzsolás is ilyen alkalom volt, hasonlók ma már nem nagyon vannak. Az elmagányosodását kapcsolja össze mindenki a telefonjával, és ott vél közösségben lenni. Hogy látod?

- A nagycsalád nagyon jól működő intézmény lenne, amint volt is. Aki ilyenben él − amiben jók az emberi kapcsolatok −, az egy áldás. Akkor nem magányosak az emberek, sem az idősek, sem a kicsik, generációról generációra öröklődnek az ismeretek, a szokások, a feladatokat is felosztják egymás között, nem egy embernek kell folyamatosan figyelnie egy gyerekre; a munkafolyamatokba is jobba belenő, bekapcsolódik a gyermek, láthatja, hogy folyamatosan tevékenykedő emberek vannak.

- Az édesanyád mennyire kapcsolódik be a ti életetekbe?

- Fizikailag nem élünk együtt, mégis úgy érzem, mintha nagycsaládban nevelkedne a kisfiam, mert olyan intenzíven vannak jelen a nagyszülők. Erejükön felül sokat segítenek, együtt is töltünk időt, olyan, mintha együtt élnénk. Azt is látom, hogy egyfajta értelmet, célt is ad az életüknek, hogy ott van az unoka − ez kimondatlanul is jelzi, hogy van folytatása az életnek, a kisfiam viszi tovább a stafétát. Mindenki tudja, hogy egy kisgyerek milyen örömforrás, derültség, nevetés és nagy hümmögés, mert a gyerekek azért tudnak nagy bölcsességeket is mondani.