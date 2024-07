– Ötvenéves hivatásos felállásunkat ünnepeljük ezzel az előadással, ami a világirodalom egyik leggyakrabban játszott műve – mondta Kiss Barna, a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatója. – A Carmina Burana nem először szólal meg Szombathelyen, 2016-ban Madaras Gergely vezényletével játszottuk, most Vajda Gergely vezető karmesterünk dirigálja majd. Közreműködik a nyolcvanfős Nemzeti Énekkar és a szombathelyi Paragvári Utcai általános iskolából egy válogatott, 25 fős kórus.

A koncerten vezényel: Vajda Gergely

Forrás: VN-archív/UT

Három operaházi énekművész lép fel az esten: Rőser Orsolya (szoprán), Szappanos Tibor (tenor) és Haja Zsolt (bariton). A zenekar a tágas tér közepén rendezkedik be, a kórus a színpadra áll, a nézőtér körbeöleli a produkciót, a lelátón kívül jobbról-balról székeket helyeznek el a küzdőtéren. A zenekarigazgató úgy véli, méltó zárása ez az évadnak, a hangverseny mintegy köszönet is a közönségnek a kitartásért, a támogató jelenlétért. Kiss Barna reményei szerint ez a jövőben is így folytatódik.