KONCERT

SZOMBATHELY

Július 19., péntek - Végállomás Klub: Könnyed nyáresti szórakozás a Végállomás kerthelyiségében. 19 órakor kapunyitás. 20 órakor Visionless Humanity. 21 órakor Hemlock. 22 órakor Don Gatto.

Július 19., péntek 20 óra - Történelmi Témapark: Walk the Line - Johnny Cash show. A Walk The Line a legendás amerikai countryénekes, Johnny Cash munkásságát és színpadi örökségét mutatja be, megidézve az 50-es évek rock & roll hangulatát.

Július 20., szombat – Végállomás Klub: 20 órakor kapunyitás. 21 órától koncertek. IgazságtalansáG Selecters Only Vinyl; Host: Rédecsi Tibor, László Attila; Punk, Ska, Reggae, Elektro, Techno és Underground csodák.

VASVÁR

Július 21., vasárnap 17.30 – Szentkút Színpad: Szentkúti Esték: Szalonna és Bandája & Kármentő Zenekar koncert.

BÜK

Július 20., szombat 20 óra - Bükfürdő Termál tér: The Bits - Best of The Beatles. A The Bits (Hungarian Beatles Supergroup) - Beatles emlékzenekar azért alakult meg, hogy színpadra vigye élőben, koncertszerűen ezeket a dalokat eredeti nyelven, ragaszkodva a zenei alapokhoz.