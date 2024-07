Farkas Csaba könyvkiadó elmondta, hogy az elmúlt 12 évben készült sorozat különböző társadalmi rétegekben tevékenykedő hölgyek életét mutatta be – részeként Szombathely történetének. Horváth Soma alpolgármester köszöntötte az országos ismertségre is szert tett sorozat jelenlévő szerzőit, akik helytörténeti kutatásokat végezve mutatták be a hölgyek pályáját, valamennyiük életútja példamutató társadalmi szerepvállalásukat tekintve kulturális, művészeti, irodalmi, karitatív területen. Csapláros Andrea, a Savaria Múzeum igazgatója felidézte, hogy ezt az épületet – más funkciójában – a 22 hölgy többsége láthatta, megfordulhatott itt. Amint mondta, a sorozat szerkesztőbizottságának tagja volt Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, Farkas Csaba és Kelbert Krisztina, a Savaria Múzeum Történettudományi Osztályának vezetője is, aki ezeket a könyveket át is olvasta és azután mehettek a nyomdába. Tíz éve, a Dr. Pető Ernőné Szegedy Georgináról szóló könyv megjelenésekor ez a könyvsorozat egy nőtörténeti konferenciát is generált Asszonybeszéd – Diskurzusok a nők történelemben, művészetekben és irodalomban betöltött szerepéről címmel, olyan kiállítással, amiben ott voltak azok a vonatkozó műtárgyak is, amelyekkel a múzeum rendelkezett. És éppen ez a múzeum feladata: a gyűjteményeinek használata, bemutatása és publikálása a nagyközönség számára; érdemes keresni a folytatás lehetőségeit, miként van ennek jövője.

A 22 kötetes sorozatból nyolcnak, így ennek is, a Savaria Múzeumban dolgozó Kelbert Krisztina történész a szerzője.

Fotó: Unger Tamás

Dr. Puskás Tivadar, Szombathely volt polgármestere, akinek idejében indult és nagyrészt zajlott a sorozat köteteinek kiadása, nem tudott eljönni a könyvbemutatóra, de levelet küldött, amelyet Farkas Csaba olvasott fel. Gratulált és köszönetet mondott a szerzőknek és mindenkinek, aki hozzájárult a kötetek megjelenéséhez, amelyek Szombathely város életét is reprezentálják.

Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a sorozat ötletgazdája, aki az induláskor kulturális tanácsnok volt, elmondta, hogy a női sorsok bemutatásának elképzelése tulajdonképpen az édesanyjától jött, aki mindig női történeteket olvasott, ezekről sokat beszélgettek; sajnos a kötetek sikerét már nem érhette meg. A Híres szombathelyi nők első kötetének bemutatója 2012. május 23-án volt: Merklin Tímea újságíró Gazdag Erzsiről írt – a költőnő születésének 100. évfordulója alkalmából. Vas Népében megjelent cikkei nyomán Dr. Takátsné dr. Tenki Mária felfigyelt Kelbert Krisztinára, aki nőtörténettel foglalkozik, és úgy gondolta, hogy ez a téma nagyobb léptékben is kidolgozásra vár, hiszen nagyon hiányzik a városból. Megnézte Szombathely számon tartott híres embereit, talán egy nő volt köztük. Farkas Csabával együttműködve megbeszélték, hogy ez egy nagyon jó sorozat lehetne. A szerkesztőbizottság mindig kereste, hogy ki legyen a következő alany az újabb és újabb könyvhöz, és a hölgyek kiválasztása után pár napon belül mindig a szerzők is meg lettek, akik felkérésük után azonnal lelkesen kapcsolódtak be a munkába. A híres szombathelyi nők nem mindegyike volt valóban híres a könyvek születésekor, de azzá lett élettörténet bemutatása, a népszerűvé lett sorozat sikere által. A sorozatszerkesztő reményét fejezte ki, hogy meg fogják találni a nőtörténetek megjelentetésének további lehetőségeit, hiszen ezek a mai nők életét megerősítik a példájukkal. Dr. Takátsné dr. Tenki Mária azt is felidézte: két cikluson át is egyedül volt nőként a közgyűlésben, neki magának is segítő kezet adott e kötetek tartalma a társadalmi szerepvállalás, felelősségvállalás tekintetében.