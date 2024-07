Lapunknak régi kőszegi éjszakákról is beszélt, amelyek kapcsán aztán barátságok szövődtek, új színpadi művek formálódtak.

– Mesélni kell, ha van kinek – többször is mondta már.

– És ha épp nincs kinek mesélni, keresni kell ilyet, ezért élünk. Nehéz is lenne az életem, ha nem mesélnék. De azt hiszem, nehéz mindenkié, aki hallgatással védekezik. A vallomás gyógyszer.

– Önterápia is az Egy életem?

– Nagyon is. Sőt, hat az írásaimra is. Novemberben jelenik meg az új nagyregényem, az Apám üzent. Terjedelmes családi eposz. Az Egy életem egyik előadásán csak an - nyit mondtam egy jelenetben, hogy apám színész szeretett volna lenni, akkor úgy fogalmaztam, apám húsz évig nem adta föl az álmát, hogy színpadon álljon. Majd ösztönösen elhallgattam és széttártam a kezem. Az est utáni dedikáláson emberek sírva meséltek a szüleik álmairól. Amikor Lévai Balázs rendező felkért erre az életrajzi stand-upra, azzal érvelt: sokat hallott mesélni, és arra gondolt, remekül el tudom mesélni, ki vagyok. Mert az leszek a színpadon is, aki azon kívül vagyok.

– Egy írót meg lehet rendezni?

– Hogyne, engem muszáj is. Rengeteget próbáltunk, gyakoroltunk, végszavaztunk, történeteket rostáltunk, és így tovább. Ennek az estnek az is a varázsa, hogy úgy indul, mintha csak éppen arra jártam volna, és amikor a második felétől összeáll, mit miért meséltem, sokan elképednek. Kis híján másfél órán át állok egyedül a színpadon, és a leghosszabb vetítés sincs két perc. Az sincs sűrűn. Nagyon fontos, milyen dokumentumokat mutatok, de a mese a lényeg. Őrületesen nagy kihívás. A debreceni előadáson telt ház előtt elromlott a technika, és magamra maradtam. Amúgy sincsen megírva a szövegem, csak az irányok és a végszavak, de ott aztán improvizálnom kellett.

– Miért a stand-up műfajt választották a meséléshez?

– Magyarországon az úgynevezett „comedy” változata terjedt el a stand-upnak. Az eredeti műfajt itthon nem is ismerjük. Abba sokkal több minden belefér, fennkölt érzelmek, megható pillanatok is, sírás, nem csak nevetés. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a „comedy” kevesebb, csak azt, hogy más. És én nem csupán mulatságos akartam lenne, de kíméletlenül őszinte is.