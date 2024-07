A Mesebolt Bábszínház a Welther utca 4-be költözött (átmenetileg legalábbis, az MMIK-épület felújításának okán), kedden már itt tartották meg az évad utolsó sajtótájékoztatóját az Én, a vámpír ősbemutatója előtt. Napfény, virágok, gyümölccsel megrakott tál az udvaron fölállított asztalon. Az előadás a Kőszegi Várszínházzal koprodukcióban készül. Kovács Géza – aki már nem igazgatói minőségében vesz részt a társulat életében, július elsejétől Csató Kata vezeti a bábszínházat – azzal köszön be, hogy a Mesebolt és a várszínház 2008 óta tartó példaértékű, értékteremtő kapcsolatát az időközben barátsággá mélyült kíváncsiság és a szakmaiság mozgatja, ezért lehet sikeres, ezért van jövője is.

Csató Kata, Horváth Szabolcs, Kovács Géza, Pócza Zoltán, Fábián Péter a sajtótájékoztatón

Fotó: Szendi Péter



Érték és kockázat

Pócza Zoltán, a Kőszegi Várszínház igazgatója hozzáteszi: a várszínház életében az együttműködésre való készség alapvetés; az meg különösen fontos, hogy a megye két meghatározó kulturális-művészeti intézménye egymást erősíti ebben a bizalomra épülő, mindig valami újdonságot kínáló – a művészeti kockázatot is rendre vállaló – kapcsolatban. Miközben már tervezik a jövő évi bemutatót, Pócza Zoltán abban is bízik, hogy hamarosan önálló bábszínházépülete is lesz Szombathelynek.

Megavasodott eszme

De ez még (már?) a vámpírok ideje. A felkérés Kovács Gézától érkezett, a Baka István-előadás ötletét Fábián Péter hozta. Hálás, amiért szabad kezet kapott az anyagválasztásban. Szekszárdiként (is) régóta foglalkoztatja Baka István költő, író, műfordító különleges világa, „régi-régi szerelme” az az 1984-es, méltatlanul elfeledett kisregény – A kisfiú és a vámpírok –, amely az előadás bázisát adja. Fábián Péter elmondja azt is: a kérdésre, hogy „miért írta meg” ezt a történetet, Baka István egy interjúban anno azt a választ adta: az a Magyarország érdekelte, ahol a megavasodott eszme az embereket egymás vérszopóivá teszi.

Múlt? Jövő? Vagy? Lukács Gábor, Gyurkovics Zsófia, Kőmíves Csongor

Fotó: Szendi Péter



Szatíra, szinte már pimasz

A kisfiú és a vámpírok ebben az olvasatban a Kádár-rendszer „kínosan sötét szatírája”. Vagy ahogyan Kovács Géza fogalmazott: amikor elolvasta a kisregényt, az volt a benyomása, hogy ez a „szocialista Mad Max”. És ezzel párhuzamosan az érzet, hogy megállt a történelem, ugyanabban a folyóban lépkedünk. Ezt a gondolatot viszi tovább Fábián Péter az előadásba songként illesztett Baka-vers sorait idézve: „De hiába ujul meg a nóta: /ami régi, se új.” Rendszerek jönnek-mennek, a probléma azonban mélyebben húzódik. Ha innen nézzük, a Baka-kisregény „túl aktuális, szinte már pimasz”.

Horváth Szabolcs zeneszerző azt mondja, kétféle típusú zene jelenik meg a történetben. Az egyik a Brecht-Weill típusú – csak „kicsit esendőbb” – song Baka István verseire; a másik típus funkciója az atmoszférateremtés, alkalomadtán a cselekmény előmozdítása. Horváth Szabolcs dicséri a társulatot: a sokoldalú, rugalmasan gondolkodó színészekkel öröm dolgozni.