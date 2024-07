A táborozók 10-14 évesek; van köztük, aki Győrből jött nyaralni a nagyszüleihez Górba, onnan jár át Lócsra, van, aki Bécsből érkezett a simasági nagyszülőkhöz, onnan hozzák ide naponta, van csepregi kisfiú, tompaládonyi kislány, egy testvérpár Bőből, és sárvári gyerek is üdül a lócsi nagymamánál, aki a nyaralás programjába a színjátszó tábort is bevette. A foglalkozásokat két művész-pedagógus tartja váltogatva egymást: Varga Kata-Lina színésznő meséket dolgoz fel a gyerekekkel, Szabados Kati Felvidékről jött, ő néptáncot tanít.

Színjátszó napközis tábor a lócsi kultúrházban Varga Kata-Lina vezetésével

Fotó: Unger Tamás

- A Kacagó Erdély című könyvből választottam három mesét a táborra, ezekkel sokat tudunk játszani – témájukban is megfelelnek, a korosztálynak is valók és jópofa, vicces esetek. Az egyik „A selypes lányok”, akiktől elszalad a kérő, a Dolgozz macska! egy lusta asszonyról szól, a Leánykérésben két „vén fiatal” talál egymásra, a negyedik nem ebből a kötetből való, az egy Mátyás királyos mese – tudtuk meg Varga Kata-Linától, aki ott jártunkkor épp egy kalapot adott a gyerekeknek, ami addig van egy szereplő fején, amíg nem jön egy váltás, és aki megkapja a kalapot, folytatja.

- Azt a módszert követem a mese előadásában, megvannak a pillanatok, amikor a mesélés jelenetté válik. Váltások vannak, a gyerekek több szerepet is kipróbálhatnak - mondta.

Amint a készülő előadás egy rövid részét hallhattuk, a meseszöveg is nagyszerű: egyszerre kaland a múltban és az erdélyi csavaros észjárásban, régies, ízes, szép nyelven szól, a gyerekeknek ez nem probléma.

A lócsi színjátszó táborban jártunk. A gyerekek kalapot kapnak, amíg valaki fején van, addig mesél, aztán továbbadja, és az folytatja, aki megkapta

Fotó: Unger Tamás

- Én se vagyok gazdag, de maguk is szegények, én se vagyok szép, de Anna is csúf, én se vagyok nagy eszű, de Anna se tiszta, összepasszolunk egymáshoz – így summáz a mesében a vénlegény, aki eljött végre a vénleányhoz kérőnek. Aztán elrohan, mert úgy érti, hogy kikosarazták. De a játék majd nem lesz ennyire egyszerű, mert vénkisasszony kenyeret vág, hogy a kérőt megkínálja, a kezében egy nagy kés van, a kérő megijed, elszalad, a vénlány pedig utána - késsel kezében kiabálja, hogy hozzád megyek, csak gyere vissza! - a várakozás szerint a szombati közönség dől majd a nevetéstől. Egyik is fut, másik is fut - de nem ugyanazért -, egyik is bolond, másik is bolond, egyik így érti a helyzetet, a másik úgy… A férfi csak másnapra jön rá, hogy van immár mátkája és éppen neki való. Így találnak egymásra a falu bolondjai. Utána lakodalmi tánc lesz, ahol a boldogság van, teljes öröm, szerelem és bordal, ami bevezeti Mátyás király adomáját, aki meghívta az urakat borozni, akik dicsérnek mindent, amitől a bor jó, de nem dicsérték, aki megművelte a szőlőt. A király erre kapálni küldi őket. A gyerekek játéka, hogy hányféleképpen nem bírják az urak a kapálást, Kata-Lina kanalizálja az ötleteket. Akkor megy jól, amikor a gyerekek kedve szerint való, felszabadult a játék.