1664. augusztus 1-jén csapott össze a keresztény haderő a török csapatokkal Szentgotthárdnál. A győztes csata emlékét a történészek mellett a helyiek is őrzik és igyekeznek fenntartani. Ezért is rendezik meg minden évben a Szentgotthárd Történelmi Napokat. A programsorozat csütörtökön kiállításmegnyitóval kezdődött, pénteken jelmezes felvonulással és éjjeli őrjárattal folytatódott. Szombaton hagyományőrző csapatok mutatkoznak be a Várkertben, lesz hagyományos csatafutás, este pedig felidézik a diadalmas csata eseményeit.