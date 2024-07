A kultúrházban kiállítás volt a vasi értékekből, fellépett a Kut - tyomfitty Társulat, a Tükrös zenekar, a Bokros Trió, a Sarjú Banda és a Kanizsa Csillagai is. Volt ökojátszótér, lovaglás, métázás, kerekítő és kézműves-foglalkozás. „Látott-e már egy lovon hét patkót?” címmel Molnár Péter és családja tartott történetekre, dalokra fűzött táncos bemutatót. – Van egy olyan betyár nóta, hogy „Rongyos csárda kétoldalán ajtó, odaugrik pejparipán Patkó. Kocsmárosné, azon kezdem a szót, látott-e már egy lovon hét patkót?” A megfejtés benne van a második strófában: „Ha nem látott, gyüjjön ki, most láthat, négyet visel ez a derék állat, az ötödik magam vagyok (Patkó Bandi a betyár neve), kettő meg a csizmámra van verve” – tudtuk meg Molnár Péter táncos-koreográfustól. Hozzátette: a magyar betyár hungarikum. Bár hétpróbás gazemberek voltak, legendák vették őket körül, számos történet tanúskodik a halált megvető bátorságukról, a szabadságharcból is kivették a részüket: szabadcsapatot alkotva rajtaütöttek a labancokon.

Felelevenítettük Rózsa Sándor találkozását Kossuth Lajossal, ami nem biztos, hogy így volt, de az biztos, hogy Kossuth amnesztiát adott Rózsa Sándornak, amikor börtönben ült, mert szükség volt a vagány katonákra… Szombaton este volt a kapcsolatokat megerősítő tűzugrás. Ezt megelőzően már egy héttel 2,5 méter magasságú máglyát raktak a dozmati férfiak, szombaton sötétedéskor meggyújtották, majd amikor kezdett megrokkanni a tűz, a Tükrös zenekar zenéjére körbetáncoltak, eljárták a gencsi verbunkot is. Majd félrevontak néhány rönköt a még égő tűzből, és ott ugrottak, ahol már csak pislákolt. Ez egy szerelemvarázsló rítus volt anno, de itt nemcsak párok ugrottak, hanem apa-lánya, testvérek, barátok is, húsz-huszonöt pár nekifutott. A koncertek sorában az egyik kuriózum a vasárnapi templomi műsor volt: a Bokros Trió játszott – két tekerőlanton, egy kobzon –, meglepő és érdekes volt a harsány, eleven ritmusú zene a lassúbb, finomabb muzsikához szokott szent helyen. Haller László plébános azt mondta végül, legszívesebben szerződtetné őket.