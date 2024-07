Liszt Ferenc tekintete

Fotó: © Cseh Gábor

Van másik!

A rendezők, akik belekóstolnak a bábrendezésbe, általában azt állítják, hogy a bábszínházban sokkal pontosabb tervezésre van szükség – mert kevesebb lehetőség adódik a változtatásra. – Pont azért, mert van tapasztalatom arról, hogy milyen akár Valló Péterrel, akár Alföldi Róberttel bábszínházban dolgozni, direkt egy olyan rendszert találtam ki, amiből szinte bármi kidobható, gyorsan létrehozható valami más. Van egy alapszínpad, van egy hangulat – ebben megegyeztünk. De a történet folyamatos változásban van, én pedig fölkészültem arra, hogy tudjak reagálni ezekre a változásokra.

Amikor aztán a próbán síkbáb/maszk formájában megjelenik Liszt Ferenc – éppen Kolozsi Angéla kezében –, Boráros Szilárd megjegyzi: Liszt most jobbra néz – ne nézzen-e itt inkább balra. De, ezen a ponton tényleg inkább balra kell néznie.

A sárdi dalárda mindent belead

Fotó: © Cseh Gábor

Yorick visszatér

Fábián Péter Szekszárdon született – mint Baka István. Különben talán meg se ismerte volna a 20. századi magyar líra (és próza, és műfordítás) egyik legnagyobb, mégis kevéssé ismert „szerepjátékosát”. De megismerte – és nagy hatással volt rá: – Olyannyira, hogy amikor a kaposvári egyetemi évek végén megalapítottuk a k2 Színházat, az első bemutatónk egy Baka-versekből összerakott pódiumműsor volt, Yorick visszatér címmel két színész mondott Baka-szövegeket a rendszerváltás témakörében.

Élő és holt között

A Yorick visszatér-előadást Fábián Péter rendezte, pont tíz éve volt a bemutató. A szerencsések 2016-ban a celldömölki Soltis-fesztiválon is láthatták. Elvileg bármikor újra színre kerülhetne, volt is róla szó, viszont azóta sok minden megváltozott. – De a Yorick visszatér nekem több szempontból fontos mérföldkő volt. Egy ideje Baka István prózájával is ismerkedem, többször fölmerült bennem, hogy milyen izgalmas lenne a Baka-kisregényekből összerakni egy külön univerzumot és azon belül elmesélni egy történetet. Amikor Kovács Géza felkért, hogy jöjjek, akkor bedobtam, hogy mit szólna A kisfiú és a vámpírokhoz – mint alapforráshoz. Azt mondta, hogy vágjunk bele, én meg megörültem ennek.