A tejtermék nagykereskedelemmel foglalkozó, agrár végzettségű szakember két tejeskannát vásárolt az irodájába dekorációként. A kettőből mostanra a másfél százdarabot is meghaladó gyűjtemény lett, ennek egy nagyobb részét láthatja most a nagyközönség. Vannak közötte egyedi darabok és sorozatok is. Forrás Sándor magyar tematikákban gondolkodik: magyar királyok, magyar kutyafajták, magyar sorozatok emblematikus jelenetei köszönnek vissza a mívesen kidolgozott tejeskannákról. - A tejeskanna az új festővászon - mondja. A gyűjtemény a tervek szerint tovább bővül.