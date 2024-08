Összesen 20 független, kő- és befogadó színház előadásai és művészei szerepelnek a 14 kategória várományosai között – áll a színikritikusok céhének közleményében.

A céh áprilisban hozta nyilvánosságra, hogy 2024-ben az életműdíjat Hernyák György rendező kapja.

A Színházi Kritikusok Céhe 2022-ben alapította a Jövő díjat, amely évadokon átívelő, progresszív, társadalmi értelemben is jelentős munkát végző társulatok vagy személyek, illetve ilyen előadások számára adható. Az idei díjazott a céhtagok szavazatai alapján a STEREO AKT. (A celldömölki Soltis Lajos Színház már a díjazottak között van.)

A Színházi Kritikusok Céhe az idén különdíjjal ismeri el a szegedi THEALTER fesztivált.

A gyerek- és ifjúsági színházi előadások kategóriadíjáról a már harmadik éve a területen legnagyobb ismeretekkel és tapasztalattal rendelkező grémium döntött. A díjazott az Örkény Színház Klara és a Nap című produkciója.

A bizottság idén is nyilvánosságra hozta az értékelésekkel kiegészített rövidlistát, amelyen további hat színház hét előadása található; köztük a szombathelyi Mesebolt Bábszínház Szegény Dzsoni és Árnika című előadása, valamint a Mesebolt és a zalaegerszegi Griff Bábszínház együttműködésében létrejött ABC – BetűJáték.

A legjobb kőszínházi előadásnak járó díjért ezúttal Az igazság gyertyái (Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulat, rendező: Sebestyén Aba), a Gyévuska (Weöres Sándor Színház, Szombathely, rendező: Nagy Péter István) és a Lidércek, Shaxpeare, Delírium (Örkény István Színház, rendező: Bodó Viktor) versenyez.

Emlékszünk: a múlt évben tarolt a szombathelyi Weöres Sándor Színház Kivilágos kivirradtig-bemutatója – meglátjuk, az idei díjátadó

mit hoz. A Gyévuska mindenesetre a 2024/25-ös évadban is műsoron marad Szombathelyen – aki lemaradt volna a nemcsak szakmai, hanem nagy közönségsikert is kiváltó bemutatóról, még pótolhatja a hiányt. a Weöres Sándor Színházban: hamarosan kezdődik az új kőszínházi évad.

Hogy miről van szó? „1942. április 21-én kiadják a parancsot a Nyolcadik Kinizsi Pál kerékpáros lövészezred katonáinak: másnap csatlakoznak a Don-kanyarba vezényelt hetedik könnyűhadosztályhoz. Az utolsó estéjükön a tiszteknek és honvédoknak azonban az ezredes feleségének avantgárd műsorán kell részt venniük. Kartotékok és táskák, fecskendők és pezsgőspoharak keresztezik egymás útját a Gizella-bálon, miközben mindenki erőltetett optimizmussal és kedélyes szorongással sodródik a doni tragédia elkerülhetetlen végkifejlete felé, ahol már azelőtt eldöntötték sorsukat, mielőtt megszólalhattak volna. (...)”

Egy biztos: Pintér Béla és Darvas Benedek zenedrámájából (amelyről sokáig nem tudtuk elképzelni, hogy Pintér Béla társulatán kívül mások kezében is képes életre kelni) érvényes előadás született Szombathelyen.

https://fb.watch/u5YW-cBnoZ/