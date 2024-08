Őt Jáger Amália történelemtanár követte, aki a Nagy Lajos Gimnáziumból, Szombathelyről érkezett.Ebben a témában diákjaival már többször pályázatot is nyert, most Projektnap-megemlékezés másként címmel tartott előadást. Kiss Csaba történelemtanár, a kőszegi Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium pedagógusa Végjáték a határon – Tömegsírok Kőszeg határában címmel tartott megemlékező bemutatót. Az esemény végén lehetőség volt hozzászólásokra, vitára, beszélgetésre is. Háromtól öt óráig Kőszeg zsidó emlékei címmel vezetett sétán lehetett részt venni, aminek keretében a zsinagóga bemutatására is sor került.

Hat órától pedig a Trio Affettuoso adott koncertet ugyanitt: Kalandozások a zene világában címmel mutatkoztak be Haydn, Von Weber és könnyűzenei darabokkal. Ma délután ötkor Lélekmentők – Komoly Ottó és a magyar cionista mozgalom embermentő tevékenysége címmel vándorkiállítás nyílik. A kiállítást megnyitja, valamint Az elfeledett és a közismert Komoly Ottó portréja címmel előadást tart Novák Attila történész. A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete által szervezett esemény a Mazsök támogatásával valósul meg, együttműködő partnerek a Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény, valamint az Osztrák Kulturális Fórum.