Hegyi Csaba a régi trükkös szerkezetek felnagyításával játszik - hozzáadva a sokértelmű palóc kakasmotívumot

Fotó: © Cseh Gábor

A népi játékok gyakran kicsinyítés nyomán születnek, Hegyi Csaba (sok más mellett doktoriiskola-témavezető a PTE-n) most nagyítással él. Az arányokon, a viszonyulásokon mindig sok múlik, talán a legtöbb. „Elmés, játékos, térbeli geometriai szerkezeten” dolgozik: a parasztság

tárgykultúrájában gyakran találni mindenféle zárakkal fölszerelt használati tárgyakat, mondjuk gyufatartót, borotvatokot. A készülő elmés szerkezet innen nézve szobor, onnan nézve nagyranőtt ördöglakat; nézhetjük egyszerre innen is, onnan is. Hegyi Csaba a megvalósításban most a palóc hagyományból való, a halotti lepleken megjelenő, sokrétű szimbolikával bíró kakasmotívumra is apellál; a kakas Krisztus-jelkép. A szép konstrukció végül színeket kap – a FA alkotóműhely őszi kiállításán, az Irokéz Galériában megnézhetjük, hogyan jelenik meg rajta a koncentráció és kifelé nyitás, az örök világosságra – és (előbb) az igaz életre hívó kakasszó.

Építésztervezés: Lieb Roland búgócsigája a Vasi Skanzen füvén

Fotó: © Cseh Gábor

Lieb Roland óriási, könnyed, légies, alkalomadtán szél hajtotta búgócsigája rétegelt lemezből készült – látszik, hogy szobrász-építész a tervezője. Jó volna, ha hosszabb ideig ott maradhatna a skanzen zöld füvén, egy másik szép fakonstrukció, a harangláb közelében. Ehhez persze bírnia kell (kellene) az időjárás viszontagságait. Az alkotó nem pihen: a juharfa repülő termését – „gyerekkorunkban dobáltuk mindannyian” – faragja ki éppen, fenyőből (a fa nemrég még Szántó Istvánék udvarán várta a metamorfózist).