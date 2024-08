A fiatal zenészek által szervezett barokk kamarakoncert tavaly debütált a sárvári Szent László templomban, az akkori zenekar kissé átalakult és kibővült, idén Csejtei Flóra (furulya), Csejtei-Varga Júlia (ének), Gregorich Zsófia (viola da gamba, cselló), Lajkó Ivett (traversflöte, furulya), Reiner Rebeka (hegedű), Szalay Lotti (barokk oboa, furulya) és Csupor Márton (csembaló) zenéje zengte be a templomot. - A tavalyi koncerten négyen játszottunk, ebből a csapatból idén hárman jöttünk. A másik négy kolléga közül kettő nekem volt osztálytársam, másik kettő pedig Flórával van kapcsolatban. Szóval igazából úgy alakult meg a mostani csapat, hogy mindketten hívtunk olyan embereket, akikkel szeretünk zenélni – mondta el Csupor Márton a koncert kapcsán, aki azt is hozzátette: voltak a darabok között olyanok, melyeket egy-egy ember játszott már régebben is, de voltak egészen újak is.

- Legfőbb célunk az volt a repertoár összeállításánál, hogy egy órában minél többen a lehető legszínesebb módon tudjunk előadni műveket. Voltak lassúbb tételek, de vidám, üde, táncos ritmusok is. Természetesen minden mű a barokk korhoz kapcsolódik, a legkorábbi szerző A. Vivaldi volt, a legkésőbbi pedig C. P. E. Bach (a híres J. S. Bach egyik gyermeke) – nyilatkozta, majd hozzátette: mivel minden hangszer - akár hangolási nehézségek, akár pedig az apparátus miatt - egyszerre nem tudott megmutatkozni, így a koncert zárásaként, hogy mindannyian látszódjunk egyben is, egy négyszólamú kórusművel búcsúztunk, J. S. Bach Nun ruhen alle Wälder kezdetű koráljával.