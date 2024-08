Ma már egy sárvári és négy szombathelyi fiatal alkotja a Culture Cuvée zenekart, ám nem mindig volt ez így. Lukács Adrián, az együttes énekes-csellósa Veszprémben kezdte meg zenekari karrierjét, a városban zenélt és tanított, akkoriban egy másik társasággal kapcsolódott, más néven, majd időközben az unokatestvére is bekerült az együttesbe, itt kezdődött meg a mai Culture Cuvée története. Az idők során jöttek-mentek a tagok, a jelenlegi felállás tavaly alakult ki, akkor került át Szombathelyre a zenekar székhelye – tudtuk meg Adriántól. - Az, hogy mindenki szombathelyi, nagyon jót tett a zenekarnak, sokat tudunk próbálni, egy helyen vagyunk, sokan ismertük is egymást korábbról. Azt gondolom mostanra egy jó csapat alakult ki – mondta.

A Culture Cuvée Vasban és a Balaton környékén is nagyon népszerű.

Forrás: Culture Cuvée

Hozzátette, bár más formációkban is zenélnek mind az ötüknek ez a fő zenekara. Ő és a dobos, Baráth Tibor a Sunday Brunch tinédzserekből álló zenekar tagjait istápolja.

Adrián kiemelte, az utóbbi évben egyre több vasi koncertjük volt, sokat vendégeskednek a Balaton környékén, főként a korábbi kapcsolódásaik révén. Visszatérve a vasi helyszínekre: Szombathelyen, Vasváron, Szentgotthárdon és Bükön is zenéltek már, de szervezés alatt áll egy Pest vármegyei koncertjük is. Adrián úgy érzi, idén nagyon jó lehetőségek találták meg őket, az évben közel harminc koncertet kötöttek le velük. Jelenleg a nyári, szabadtéri koncertek az ő vonaluk, mint fogalmaz, de a jövőben szeretnének nyitni a klubkoncertek irányába is, szeretnének nem csak a „főszezonban” fellépni.

A Culture Cuvée zenei palettája főként feldolgozásokból áll, és valóban feldolgozásokból: úgy nyúlnak a legnépszerűbb slágerekhez, hogy nem csupán eljátsszák, át is hangszerelik azokat, hiszen Adrián csellón játszik, ami érdekes ízt ad a hangzásuknak. - Az a különlegességünk – és a nevünk is azért lett Culture Cuvée –, hogy szeretjük összedolgozni a dalokat, akár többet is és sajátos hangszerelésbe öltöztetjük őket – magyarázza a zenész, majd hozzáteszi: saját dalokon is dolgoznak, ezeknél kifejezetten érvényesül sajátos hangszínviláguk, ami a koncertek tapasztalatai alapján igencsak a közönség ínyére van.