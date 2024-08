Mindkét program célja az volt, hogy a gyerekek teret adjanak fantáziájuknak, kreativitásuknak, elmélyüljenek benne és ezáltal fejlődjenek a koncentrációs képességeik is. Augusztus 5. és 9. között az őriszigeti Evangélikus Gyülekezeti Teremben minden a zenéről és a dobolásról szólt – derül ki a BMKE beszámolójából. Mint írják, a gyerekek a pop és a rock zene alapritmusait tanulták meg Kovacsics György zenész, dobtanár vezetésével. A kiscsoportos foglalkozás lehetőséget adott az egyéni kompetenciák fejlesztésére. A dobolás támogatja a jobb és bal agyfélteke együttműködését és mivel az összes végtag dolgozik a játék közben, kiváló a mozgáskoordináció fejlesztésére is.

Forrás: BMKE

Vibók Ildi, gyermekkönyvíró, biológus irányításával a gyerekek felébresztették a bennük rejlő művészpalántát. Augusztus 21-én és 22-én az őriszigeti Evangélikus Gyülekezeti Teremben szárnyakat adva fantáziájuknak színesebbnél színesebb pasztellrajzok születtek. A dobolással ellentétben a két nap során az elcsendesedés volt a középpontban és az elmélyült kreativitás. Az írónő családjában pókok tenyésztésével is foglalkoznak, így a biológia iránt érdeklődő gyerekek a levedlett pókbőröket is megnézhették. A művészek egy-egy bekeretezett alkotással térhettek haza, amit rögtön szobájuk falára is akaszthattak.

A BMKE nyári programjai augusztus 26. és 30. között iskolára felkészítő magyar nyelvtanfolyammal zárulnak az őriszigeti Evangélikus Gyülekezeti Teremben. Weiss Carmen, magyar tanárnő vezetésével játékos formában ismétlik át a gyerekek a tanultakat, felfrissítik tudásukat.