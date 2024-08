Pálinkavacsora

2024. november 9. | 18:00

Klubház Alsóőr

A tavalyi nagy sikerű borvacsora után, a bor helyett most egy másik nemes nedűre, a pálinkára koncentrál a program. Belső Roland az Őrvidéki Pálinka termékeiből hoz kóstolót és a legjobb pálinkák titkaiba avatja be a vendégeket. Belső Miklósné Szabó Zsuzsanna a magyaros vacsoráról gondoskodik majd, hiszen a szíverősítők kóstolásához finom ízekre lesz szükség. A tavalyi borvacsorához hasonlóan a pálinkavacsora is kizárólag az ízekről szól majd, az ínyenceknek nem kell mást tenniük, mint élvezni a finomabbnál finomabb ételeket és italokat egy kellemes asztaltársaságban.

A programokra jelentkezni az [email protected] e-mail címen lehet.