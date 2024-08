A Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyékből érkező kilenc diák az első napon különböző játékok során ismerkedett meg egymással, majd további közös játék, fürdőzés és SUPozás következett. A második napon a fiatalok Grábler Margit kézműves-foglalkozásán különböző fonási és makramézási technikákkal ismerkedtek meg. Számos szép színes karkötő készült el. A harmadik napon Ferencz Lászlóné gyertyakészítő szakkörvezető segítségével csavart és többszínű öntött gyertyák elkészítését sajátíthatták el a táborozók. A tábor negyedik napján a diákok a fürdőzés és játékok mellett kipróbálhatták a bábozást Szabó Györgyi vezetésével.

A foglalkozáson mesét, illetve saját történetet is eljátszottak a fiatalok. Délután Ferencz Levente a Ferencz Méh Farmot mutatta be az érdeklődő iskolásoknak, aki a bemutatóval egybekötött előadásában mesélt a méhek életéről és munkájáról, annak eredményéről, a mézről. Külön kitért a különféle mézek kedvező hatásaira mind az étkezés, mind pedig az egészség terén. A gyerekek megnézhették a méhészek munkaruháját, és még a füstölőt is kipróbálhatták. A bemutató végén pedig finomabbnál finomabb mézeket kóstolhattak, mint például bodzás és levendulás ízesítésűt.

A tábor ötödik, utolsó napján a táborozók ismét Grábler Margit kézműves-foglalkozásán vehettek részt, ahol további makramécsomózási technikát tanulhattak meg, melyek segítségével kulcstartókat készítettek. A délután ismét játékkal, fürdőzéssel és énektanulással telt. A táborozó fiatalok az emléklapok átvétele után közösen értékelték a tábort, kifejezve szándékukat, hogy jövőre újra szeretnének jönni a csodás környezetű Gersekaráti tóhoz. A tábor a Gersekaráti Sárvíz-tó Nonprofit Kft. szervezésében zajlott, a megvalósítást Ferencz Lászlóné közművelődés-szervezőn kívül segítette Szabó Györgyi közművelődési munkatárs és Nagy Martin mint önkéntes. A következő hasonló tematikájú táborra augusztus 12–16. között kerül sor, melyre lehet napközis vagy bentlakásos részvételt igényelni.