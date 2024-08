Turbuly Lillát prózaíróként is mívesség, pontosság, áttetsző sűrűség jellemzi. Bravúros, ahogyan a Kész cirkusz!-ban azonnal eltalálja a hangnemet, egyes szám első személyben, lányhangon beszél (mindvégig partnere a fiatal olvasónak is), ahogyan a szépen és izgalmasan kanyargó, különböző világok (ha tetszik: ellentétek, világot teremtő dichotómiák) találkozására, egyensúlyba hozására alapozott, mozaikszerűen teljessé váló történet – a dramaturgia – részévé teszi a család, az öröklődés, az identitás, az önazonosság, a kisgyerekből lánnyá-nővé-felnőtté válás, a szolidaritás, a trauma és a traumafeloldás problémáját; közben pedig, titokban „érzékenyít”; de úgy, hogy a didaxisnak még az árnyékát is messze elkerüli.

Kidobja mind a kilencet

Mindeközben bepillantást enged egy kicsit a cirkuszi működésbe is. Vendel, az ifjú zsonglőr például kidobja a kilenc labdát (vagy alkalomadtán a nyolcat: arra is csak „a nagyon profik képesek”). Turbuly Lilla is kidobja: mind a kilencet. (És a hetedik te magad légy.)