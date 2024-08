Lator László Tiszasásváron született, Makón érettségizett, amerikai és szovjet hadifogságot is megjárt. A bölcsészdiploma megszerzése – és első verseskötete – után Körmenden tanított 1951-től, majd 1955-től az Európa Könyvkiadónál dolgozott. Itt ismerte meg későbbi feleségét, Pór Judit költő és műfordítót is. Számtalan nyelvről fordított, verseket írt, esszéi jelentek meg, és közéleti szerepléseket is vállalt: Mészöly Dezsővel és Gyurkovits Tiborral elindították a „Lyukasóra” című műsort. Számos elismerést kapott, az említett Kossuth- és József Attila-díjon kívül 2022-ben a „Magyar Érdemrend Középkeresztje a csillaggal” kitüntetést is megkapta.