KONCERT

SZOMBATHELY Augusztus 31., szombat 19 óra – Végállomás Kert: Nyárzáró Akusztik. Fellépők:

Kardos-Horváth Janó (Kaukázus, Kafkaz), Lobó-Szalóky Lázár (Dirty Slippers), Zsiros Peti, Marci és Tengi.

BÜKFÜRDŐ Augusztus 31., szombat 19 óra – Termál tér: Ed Phillips and The Memphis Patrol. Nyárzáró rockabilly party és retro diszkó Bükfürdőn, a Termál téren! Koncert kezdés: 20 óra. A koncertre ingyenes dottó járat indul a vasútállomásról 19 órakor a Termál térig, a koncert után pedig 22 órakor vissza a vasútállomásra.

A kisvonat a városban és a Bükfürdőn lévő megállóhelyeken is megáll!

Sitkei Rockfesztivál: