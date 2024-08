Augusztus 17., szombat 20.30 - Emlékmű domb:-kor a TDK bemutatja: Zenés kertmozi az Emlékmű-dombon. Mission: Impossible – Leszámolás.

Augusztus 20., kedd 10 óra - Szent István-szobor: Szent István király ünnepe. Országzászló felvonása ünnepélyes tiszteletadással. Ünnepi műsor. Ünnepi beszéd. Koszorúzás. Kísérő rendezvény: Ünnepi szentmise és az új kenyér megáldása a Kálvária templomban.

Augusztus 21., szerda 17 óra – BDK Kámoni Fiókkönyvtár: „Lélekhangok…” zenés irodalmi műsor Háklár Dórával és Bujtás Ervinnel.

SÁRVÁR Augusztus 16-20., péntek-kedd – Nádasdy-vár: 43. Nemzetközi Folklórnapok és 6. Városfesztivál. Európa öt országából érkeznek táncosok a Sárvári Nemzetközi Folklórnapokra Programok: Pénteken 20.30 Fitos Dezső Társulat: A Falu. Szombaton 16 órakor Nemzetek táncai. Fellépők: A Schaffétte (Olaszország), Hradistan (Csehország), Sveti Sava Zvornik (Bosznia- Hercegovina), To Gaivani (Görögország), Zespól Regionalny Istebna (Lengyelország). 20 órakor Kerekes Band koncert. 22 órakor Táncház a fesztivál külföldi tánccsoportjaival. Vasárnap 10 órakor Folklór istentisztelet a Református templomban. Fellépő: Sveti Sava Zvornik (Bosznia- Hercegovina). 14.30-kor Táncok a medence mellett a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőben. 19 órakor Ellinikí laografia görög folklórelőadás. 21 órakor Budapest Bár koncert a várudvaron. Hétfőn 14.30-kor Táncok a medence mellett. 19 órakor cseh folklórműsor a várban. 20 órakor Görög lakoma a Tinódi Fogadóban, fellépő: To Gaivani (Görögország). 20 órakor Népi pajzánságok a Nádasdy-várban, Fabók Marcsi Színháza. 21 órakor Margaret Island koncert a várban. Kedden 9.30-kor folklór istentisztelet az evangélikus templomban, fellépő: Hradistan (Csehország). 11 órakor folklórmise a Szent László templomban, fellépő: A Schaffétte (Olaszország). 16 órakor Nemzetek felvonulása a Batthyány utcai körforgalomtól, fellépők: A Schaffétte (Olaszország), Hradistan (Csehország), Sveti Sava Zvornik (Bosznia- Hercegovina), To Gaivani (Görögország), Zespól Regionalny Istebna (Lengyelország). 17 órakor Ünnepélyes köszöntő. Az új kenyér felszentelése és megszegése a Nádasdy-várban. 17.15-kor Néptáncgála. 21 órakor Magna Cum Laude nagykoncert. 23 órakor Utca bál a várban.