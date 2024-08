Idén is kínálja portékáit az Öreg Város Vására, a Művészetek Utcájában koncertek, slam poetry, festett tejeskanna kiállítás, a képző- és iparművészetek képviselői, valamint az orientális táncművészet legmagasabb szintű művelői is a Művészetek Utcája színpadán mutatják meg tehetségüket. A MIRA Orient Art orientális társulat idén az Agora – Savaria Filmszínházba invitálja a Mesés Kelet rajongóit a karnevál ideje alatt. Lesz náluk háremfotózás, jósda, üvegmíves mozaikkút, hajfonás, arcfestés, csillámfestés, hennafestés, keleti gyermekfoglalkoztató és meseolvasás. Fotó- és rajzkiállítás is nyílik. A Mira Orient orientális tánc show-val készül, de a vendégek láthatnak balettbemutatót is. Énekes-zenei produkciók és látványos háremrablás is szerepel a gazdag programkínálatban. A látogatók adományaiból a MIRA Orient Art Kulturális és Jóléti Alapítvány a Vas Vármegyei Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskolát támogatja. Csatlakozó helyszínként minden programot és szolgáltatást adományokból és támogatásokból valósítanak meg.