A nyári szünet hívta életre a Grabarics Tesók formációt: a Sunday Brunch zenekarként kapott felkérést az Utcazene fesztiválra, ám ketten is nyaraltak akkor. Gergő sok számot tud kívülről játszani, az ő fejéből pattant ki, hogy testvérével, Milánnal összeállítanak egy akusztikus formációt, így tudják helyettesíteni a zenekart. A fiúk, bár azóta meghívást kaptak a Szentkirályi Napokra és a Savaria Karneválra is, fő zenei projektjük továbbra is a Sunday Brunch marad.

A Sunday Brunchból ismert Grabarics tesók akusztikus duóként is zenélnek.

Forrás: Sunday Brunch zenekar

Az együttesnek még vannak függőben levő koncertjei, az alábbi helyeken azonban biztosan találkozhatnak velük a zenekedvelők még idén:

Augusztus 31., szombat: Győrsövényház – Falunap

Szeptember 1., vasárnap: Velem - Asztalkő Fesztivál

Szeptember 27., péntek: Szombathely – Bohém

November 8., péntek: Szombathely – Végállomás



A zenekari többség (négyen is) egyébként most megy nyolcadik osztályba, így a tanév első félévében szeretnének a tanulásra koncentrálni. Közben azért, kedvenc mondásukhoz híven, amit Gergő a gitár tanárjától kapott tanácsul: vigyáznak, nehogy a zene rovására menjen a tanulás.