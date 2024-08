Nem kétséges, Szent Patrikról, régebben használt nevén Szent Patriciusról, az írek nemzeti szentjéről van szó. Ják ide alig 10 kilométer, ott áll Magyarország egyetlen Patrik (és Lénárt) tiszteletére szentelt kápolnája. Emelkedjünk el kicsit az országhatároktól! Közép-Európa olyan vidékén járunk, ahol Patrik tisztelete a néphagyományokban is jelen van.

Kelta kereszt motívumai egy jáki síremléken

Fotó: Orbán Róbert

Visszaszorulóban lévő paraszti hagyományról van szó, amelyet egyaránt ápoltak a német, magyar és horvát nyelvű állattartó közösségek. A kultuszban a történelmi Vas vármegye is érintett volt, de találkozhatunk vele a szomszédos Kelet-Stájerországban és Alsó-Ausztria délkeleti részén is. Patrik egyike volt azoknak a szenteknek, akikhez azért fohászkodtak, hogy a háziállatokat – elsősorban a marhákat és a lovakat – elkerüljék a járványok. A jáki kápolna oltárképén ezért láthatunk a háttérben teheneket. Patriknak kitüntetett szerep jutott, de sokszor együtt szerepel más szentekkel, pl. Szent Vendellel vagy Szent Lénárttal, akik szintén az állattartók patrónusai. Voltak olyan települések, ahol március 17., Patrik ünnepe, pihenőnap volt, legalábbis az igásállatokat akkor nem fogták be. A szent ausztriai kultuszáról az 1962-ben Leopold Schmidt bécsi néprajzkutató írt tanulmányt.

Többségében burgenlandi adatokat közölt, a magyarországi kapcsolódásokról nem tett említést, összeállításában a jáki kápolna sem szerepel. Schmidt egy németciklényi (Eisenzicken) német nyelvű Patrik-ének szövegét is közzétette. Joggal vetődik fel bennünk a kérdés: voltak-e, lehettek-e magyar vagy horvát nyelvű Patrik-énekek? Patrik e tájhoz kötődő tiszteletéről az 1700-as évek elejétől vannak adataink. Jákon kívül Lődösön (Litzelsdorf) és Pinkafőn (Pinkafeld) kápolnát építettek a tiszteletére, s akadtak helyek, ahol templomi szoborral vagy oltárral emlékeztek meg róla. Ugyanebből az időszakból származnak az első ábrázolások is. A kultusz szorosan kötődött a helyi szokásokhoz, ugyanakkor az itteniek is tisztában voltak azzal, hogy Patrik a távoli Írlandiát tette keresztény országgá. A kertesi olajnyomat kép ez utóbbi szempontnak felel, hiszen az a szentet az írek apostolaként jeleníti meg. A kettő nincs ellentmondásban egymással, a máshol is meglévő tisztelet itt helyi színekkel gazdagodott. A hagyományos állattartás megszűnt, a szent tisztelete átalakult, de nem tűnt el teljesen. Ausztriában, a határhoz közel is van még egy-két olyan falu, ahol megtartják a Patrik-búcsút. Patrik azok közé az ismert szentek közé tartozott, akiknek az emléknapját is számontartották. Ennek ellenére a mai Magyarország területén alig találkozunk az ábrázolásával.