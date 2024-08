"Az elmúlt évadban nagy sikerrel futott és továbbra is műsoron maradó zenés kabarénk, a Magyar Álomvasutak 'folytatásaként' újra Bora Levente rendezővel dolgozunk együtt a következő időszakban. Zeneileg most egy másik korszakba kalauzol bennünket, izgalmas kalandot és jóleső múltidézést kínálva nézőinknek" - adta hírül a Soltis Lajos Színház. Az előadás egy fiktív szülői munkaközösség reális problémáit mutatja be zenés, szatirikus formában. Hat színész összesen 13 karaktert formál meg a jelenetek során, miközben "a nézők visszaülhetnek kicsit az iskolapadba, hogy megidéződhessenek bennük olyan közös emlékek, amiktől azt érezhetik, mindannyian osztálytársak voltunk egyszer, valahol..."

Az előadás premierje decemberben várható.

Szereplők:

Anna Boznánszky

Kata Jobbágy

Mária Kőszegi

Sára Pilnay

Pesti Arnold

Zsolt Temesi

Rendező: Bora Levente

Zene: Jobbágy Kata és Dékány Dávid

Dramaturg: Erzsébet Knausz

Mozgás: Bora Fanni