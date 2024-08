Megkezdődött a karneválszínházi szezon. A Szombathelyi Szórakoztató Szupergála augusztus 24-éig van műsoron a Weöres Sándor Színház nyári társulatának előadásában. Első pillantásra áttetsző és pofonegyszerű, a másodikra nagyon is szofisztikált ez a helyi érdekű sóműsor (így: só – ennek még jelentősége lesz), amelynek írója (beleértve a dalokat, zenéket, dalszövegeket is), rendezője Vinnai András, a multifunkciós színházi ember, aki sok más mellett a szombathelyi Candide létrehozásában is részt vett. Játsszák (de még hogy!): Csonka Szilvia, Gyulai-Zékány István, Horváth Ákos, Mari Dorottya, Némedi Árpád, Németh Judit, Szabó Róbert Endre, Szerémi Zoltán, Temesi Zsolt.

Szombathelyi Szórakoztató Szupergála. Szabó Róbert Endre, Némedi Árpád, Szerémi Zoltán, Gyulai-Zékány István, Mari Dorottya, Németh Judit, Csonka Szilvia, Temesi Zsolt, Horváth Ákos

Fotó: Benkő Sándor

Karneválszínház – az mi?

Most kicsit elelmélkedhetnénk azon, hogy de hát mi is az a Karneválszínház, mit várunk tőle. (Hát persze: mindenekelőtt könnyű, nyári szórakozást. Miközben a nyári színház kategória is átalakulóban: egyre több nyári bemutató készül úgy, hogy műsoron marad a kőszínházi szezonban is.) Az elmúlt több mint két évtizedben az első évek próbálkozásai után akkor ragyoghatott föl a karneválszínházi közönség is, amikor Duró Győző dramaturggal együtt megérkezett a Ferences-kertbe Jordán Tamás, Horgas Ádám és az Atlantis (a társulatra azóta tényleg mint elsüllyedt kincses szigetre-kultúrára emlékezünk); meg a bűbájos Márton-játék után Hamvai Kornél a 2003-as Claudius-játékkal. Aztán voltak (ilyen-olyan okból) költözések; egy ideig az ókor-középkor hintájában váltakoztak a bemutatók, aztán jöttek vendégjátékok, volt minden a Karneválszínházban, amely most már a Weöres Sándor Színház „nyári tagozata”. A bemutatók helyszíne mindenesetre 2006 óta a megyeháza udvara, amely azóta is megőrizte – színházi alkalmasság szempontjából – hamvas báját. Hogy például itt (a mai szokásoktól némiképp eltérően, korábbi történelmi-színházi korokat idézve) nappali fényben lehet előadásokat tartani. Ezt a szombathelyi jellegzetességet is „tematizálja” (ahogy mostanában mondani illik) a Szombathelyi Szórakoztató Szupergála, amely úgy kapcsolódik a tavalyi karneválszínházi bemutatóhoz (és tér vissza a „gyökerekhez”), hogy ismét helyi érdekű előadás létrehozására szólt a fölkérés.