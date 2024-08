Amint a szervezőktől megtudtuk: augusztus 22-én 20 órakor kezdetét veszi a karneváli időszámítás Szombathely Fő terén.

Karneválnyitó gladiátorokkal - koruk sztárjai voltak

Idén ismét egy rekonstruált római szertartást elevenítenek fel a résztvevők, Consualia ünnepét, ami az antik időszámításban is a gabonabetakarítás végét, az új kenyér ünnepét jelentette. A szertartásban fontos szerepet kapnak az idén 30. jubileumukat ünneplő Collegium Gladiatorium Egyesület tagjai is, két, olyan gladiátor megjelenítésével, akik koruk sztárjai lehettek itt, Savariában. Arról, hogy városunk római elődjében is tarthattak gladiátorküzdelmeket, régészeti leletek is tanúskodnak: Savaria ókori temetőjének feltárása során két olyan bicskát találtak a régészek, melyek nyelére aprólékosan kidolgozott gladiátorokat faragtak. Még a nevüket is megőrizték a bicskák az utókornak: Pardus és Senilis. A nyitó keretjáték jó alkalom arra, hogy ezekről is tudomást szerezhessen a karneváli közönség.

Tüzes játék egy távoli, apokaliptikus jövőben

A klasszikus tüzes játékot Magyarországon a Savaria Történelmi Karnevál honosította meg, ami azóta is töretlenül sikeres. A játék minden évben – adott tematika mentén – készül, a Savaria Történelmi Karneválra érkező előadók itt létrehozott közös produkciójaként. Az idei tüzes játék története egy távoli, apokaliptikus jövőben játszódik majd, ahol barbár hordák vívják csatáikat egymás ellen. A történetbe természetesen szerelmi szál is beleszövődik a látványos – és idén kimondottan hangos – csatajelenetek megjelenítése közben. A tüzes játékot a karnevál első estéjén, csütörtökön 21.30- as kezdéssel lehet megtekinteni a Történelmi Témaparkban.

Vendég lesz Kassai Lajos világbajnok íjász

Kassai Lajossal augusztus 23+-án, pénteken 15.30-kor találkozhat a közönség a Katonatörténeti Kiállításban. Kassai Lajos, a modern kori lovasíjászat mint harcművészet megteremtője, sokszoros világbajnok és világrekorder több mint két évtizede lép fel a Savaria Történelmi Karneválon, előadásai rendre telt ház előtt zajlanak a Történelmi Témaparkban. Az utóbbi években nemcsak lovon találkozhattunk vele, de egyre többször láthattuk-hallhattuk beszélgetős műsorokban, előadásokon, életmóddal kapcsolatos táborok és kurzusok előadójaként. Folyamatosan és egyre gyorsabban változó civilizációnk és ennek részeként Magyarország legutóbbi évtizedei olyan új kihívások elé állítanak bennünket, melyekkel nem könnyű szembenézni. Kassai Lajos a következetes értékrendjével egy lehetséges utat mutat. Mivel a közönségtalálkozónak otthont adó Katonatörténeti Kiállítás termének befogadóképessége korlátozott, az esemény Facebook-linkjén érdemes és célszerű beregisztrálni.