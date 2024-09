A kiállítás a budapesti 1111 Galériában tavasszal bemutatott tárlat bővített és újragondolt változata.” Jól illik az Új Irokéz Galéria különös – a múlt fekete-fehér sakktáblamintáját is őrző – teréhez a Lődi Áron-kiállítás. Belépve a térbe, mintha tényleg egy másik, a realitáson túllépő dimenzióban találnánk magunkat. Metallurgia helyett mondhatnánk kohászatot is, de az megfosztaná a tárlatot eleganciájától és metaforikusságától. A metallurgia tudomány – és művészet –, a kohászat kétkezi munka, a múltba utalva. Akár a mitikus múltba. A zengő érc és pengő cimbalom megszületésének múltjánál is mélyebb, régebbi valaha-voltba. A metallurgia így tehát „fémeknek érceikből való előállításával, az így nyert fémek sajátságaival s további feldolgozásával foglalkozó tudomány”. Hogy mindez hogyan kapcsolódik a 18. századi író, levélíró, műgyűjtő – és katalógusgyártó –, (nem)politikushoz, Horace Walpole-hoz, további játékba hívja a befogadót. A levelezésnek az a formája, amit Horace Walpole kedvelt és művelt, ma már ugyanolyan anakronisztikus tevékenység, mint mondjuk a vaskohászat. De milyen ízes ez a mondat például, hogy: „A munka a kezemre nőtt és egyre inkább kedvemre való lett.” És milyen messze visz.